Нефтеобъекты Ирана не пострадали при ударе Израиля
13:19 445
Объекты иранской нефтяной промышленности не пострадали в результате авиаудара Израиля, сообщила пресс-служба Министерства нефти Ирана.
«Сионистский режим вторгся в воздушное пространство Ирана, нарушив международное право. По данным проверки, ни один из нефтяных объектов страны не пострадал, и нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме», - говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!