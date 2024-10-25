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Нефтеобъекты Ирана не пострадали при ударе Израиля

утверждают в Тегеране
13:19 445

Объекты иранской нефтяной промышленности не пострадали в результате авиаудара Израиля, сообщила пресс-служба Министерства нефти Ирана.

«Сионистский режим вторгся в воздушное пространство Ирана, нарушив международное право. По данным проверки, ни один из нефтяных объектов страны не пострадал, и нефтяная отрасль функционирует в обычном режиме», - говорится в заявлении.

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