USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Clarivate: UNEC – лидер в мире

13:32 552

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) из года в год увеличивает свои научные достижения и укрепляет позиции в области исследования. Ярким примером этого является стремительный рост статей исследователей UNEC в высококачественных международных базах данных в последние годы.

Так, количество статей UNEC, опубликованных в журнале Web of Science, за последний период текущего года по сравнению с 2015 годом увеличилось в 226 раз, а количество ссылок на эти статьи увеличилось в 360 раз.

Кроме того, количество опубликованных в первом квартале статей высшего качества за последние семь лет выросло в 63 раза.

Представитель компании Clarivate Валентин Богоров подчеркнул успех UNEC, сказав, что ни один другой университет в мире не добился такого успеха, и что UNEC является лидером в мире.

Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
12:15 4175
Теперь в Иране заговорили по-другому
Теперь в Иране заговорили по-другому обновлено 13:25
13:25 8729
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили добавлено видео; обновлено 14:45
14:45 7800
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 2451
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 12865
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8821
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8931
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 3135
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 5507
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 3217
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6462

ЭТО ВАЖНО

Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
12:15 4175
Теперь в Иране заговорили по-другому
Теперь в Иране заговорили по-другому обновлено 13:25
13:25 8729
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили добавлено видео; обновлено 14:45
14:45 7800
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 2451
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 12865
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8821
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8931
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 3135
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 5507
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 3217
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться