Clarivate: UNEC – лидер в мире

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) из года в год увеличивает свои научные достижения и укрепляет позиции в области исследования. Ярким примером этого является стремительный рост статей исследователей UNEC в высококачественных международных базах данных в последние годы.

Так, количество статей UNEC, опубликованных в журнале Web of Science, за последний период текущего года по сравнению с 2015 годом увеличилось в 226 раз, а количество ссылок на эти статьи увеличилось в 360 раз.

Кроме того, количество опубликованных в первом квартале статей высшего качества за последние семь лет выросло в 63 раза.

Представитель компании Clarivate Валентин Богоров подчеркнул успех UNEC, сказав, что ни один другой университет в мире не добился такого успеха, и что UNEC является лидером в мире.