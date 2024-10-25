Мухтар Бабаев встретился с советником Байдена: что обсудили
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подестой. Об этом говорится на странице COP29 в соцсети Х.
Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена важность сотрудничества и глобальных мер в преддверии COP29 для решения проблемы изменения климата.
29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает «Конференция сторон», это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.
In a bilateral meeting, COP29 President Designate and @JohnPodesta, US Senior Advisor to the President for International Climate Policy, discussed the importance of collaboration and global action to tackle #climatechange in the lead up to #COP29 in Baku. #COP29… pic.twitter.com/Ly0vS5MYCe— COP29 Azerbaijan (@COP29_AZ) October 26, 2024