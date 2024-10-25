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Мухтар Бабаев встретился с советником Байдена: что обсудили

13:37 463

Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, назначенный президент COP29 Мухтар Бабаев встретился со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подестой. Об этом говорится на странице COP29 в соцсети Х.

Отмечается, что в ходе встречи была обсуждена важность сотрудничества и глобальных мер в преддверии COP29 для решения проблемы изменения климата.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает «Конференция сторон», это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

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