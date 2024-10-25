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Телефоны Трампа и Вэнса взломали китайские хакеры

ФБР ведет расследование
13:48 469

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопаности (CISA) сообщили о расследовании по факту получения китайскими хакерами доступа к американским телекоммуникациям.

По данным СМИ, речь идет о попытке хакеров получить доступ к телефонам кандидата в президенты Дональда Трампа и кандидата в вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса. В заявлении американских ведомств говорится, что ФБР выявила «вредоносную активность» от «лиц, связанных с КНР». Организации, которые пострадали от хакерской атаки, должны обратиться в местные отделения ФБР или CISA, говорится в заявлении.

По данным источников Associated Press, китайские хакеры провели «шпионскую операцию», направленную на мобильные телефоны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса. Кроме того, хакеры планировали получить доступ к телефонам людей, «связанным с демократической кампанией» Камалы Харрис.

Источники The New York Times утверждают, что сейчас следователи пытаются выяснить, какие данные могли быть украдены в результате операции китайских хакеров. По данным издания, операция также была направлена на устройства, принадлежащие сенатору Чаку Шумеру. NYT отмечает, что речь может идти о взломе телефонной системы американской телекоммуникационной компании Verizon.

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