Израиль раскритиковали за «слабый ответ Ирану»

Лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава крупнейшей оппозиционной фракции «Еш атид» Яир Лапид подверг критике масштаб удара еврейского государства по Ирану.

По его мнению, атака была недостаточно мощной и напрасно обошла стороной «стратегические и экономические цели» Исламской Республики.

«Решение не атаковать стратегические и экономические цели в Иране было ошибочным. Мы могли и должны были взыскать с Ирана гораздо более высокую цену. Иран возглавляет ось зла, и он должен заплатить высокую цену за свою агрессию», - написал политик в X.

А лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что «вместо того, чтобы заставить Иран платить по-настоящему, правительство снова купило мир вместо решающего удара».