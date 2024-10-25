USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Израиль раскритиковали за «слабый ответ Ирану»

14:32 209

Лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава крупнейшей оппозиционной фракции «Еш атид» Яир Лапид подверг критике масштаб удара еврейского государства по Ирану.

По его мнению, атака была недостаточно мощной и напрасно обошла стороной «стратегические и экономические цели» Исламской Республики.

«Решение не атаковать стратегические и экономические цели в Иране было ошибочным. Мы могли и должны были взыскать с Ирана гораздо более высокую цену. Иран возглавляет ось зла, и он должен заплатить высокую цену за свою агрессию», - написал политик в X.

А лидер политической партии «Наш дом Израиль» Авигдор Либерман заявил, что «вместо того, чтобы заставить Иран платить по-настоящему, правительство снова купило мир вместо решающего удара».

Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
12:15 4182
Теперь в Иране заговорили по-другому
Теперь в Иране заговорили по-другому обновлено 13:25
13:25 8737
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили добавлено видео; обновлено 14:45
14:45 7807
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 2458
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 12869
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8822
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8931
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 3136
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 5509
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 3218
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6464

ЭТО ВАЖНО

Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
12:15 4182
Теперь в Иране заговорили по-другому
Теперь в Иране заговорили по-другому обновлено 13:25
13:25 8737
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили
Эксцессы в Марнеули. Реакция МВД и Зурабишвили добавлено видео; обновлено 14:45
14:45 7807
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 2458
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 12869
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8822
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8931
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 3136
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 5509
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 3218
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6464
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться