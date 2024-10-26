Германский оружейный концерн строит в Украине четыре завода

«Сейчас у нас есть производственное предприятие и предприятие по обслуживанию. В конце года мы уже будем иметь первую сверхсовременную боевую пехотную машину Lynx в Украине», - рассказал он, добавив, что компания владеет 51% акций этого предприятия.

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall строит в Украине четыре завода, первый из них уже работает. Об этом рассказал директор концерна Армин Паппергер в интервью украинским СМИ.

Паппергер отметил, что Rheinmetall находится на пути к строительству порохового завода, завода по изготовлению боеприпасов в Украине, а также планирует наладить производство систем ПВО.

«Дела продвигаются. Первый завод уже готов. Второй на подходе. И я теперь настаиваю на том, чтобы ускорить все это, потому что времени у нас нет, мы не должны его терять», - отметил он.

Паппергер также подробно объяснил, какими будут мощности этих заводов: «Производственная линия №1 будет нацелена на танки. Возможности порохового производства и боеприпасов будут направлены на двойное или даже тройное производство по стандартам НАТО, которых у вас нет на данный момент... Также будет изготовление артиллерии и боеприпасов для танков там».