Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа

Сегодня Бакинской исполнительной властью совместно с Государственной службой пожарной охраны МЧС, Государственного агентства водных ресурсов и Государственного агентства автомобильных дорог были проведены учения в Баку.

Как сообщает haqqin.az, учения были посвящены обсуждению мер по предотвращению и реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в будущем, исполнению обязанностей, возложенных на организации в ЧС, а также усилению просветительских мероприятий.

Учения проходили рядом с мостом на проспекте Гейдара Алиева, который был подтоплен во время недавних проливных дождей, а также в других потенциально опасных районах Баку. Во время учений представители госструктур обсудили необходимые меры, которые должны быть предприняты.

Была отмечена скоординированная и слаженная работа всех служб.