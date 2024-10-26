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Вторая медаль Азербайджана на Balkan Cup в Болгарии

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Отдел спорта
15:22 414

Азербайджан завоевал вторую медаль на международном соревновании по велотреку Balkan Cup, проходящем в болгарском Пловдиве.

Вслед за Туралом Исрафиловым, ставшим вчера вторым в скретче, серебряной награды в спринте удостоилась Виктория Сидоренко.

Balkan Cup - рейтинговое соревнование класса 2 Международного союза велосипедистов (UCI), в котором принимают участие спортсмены из 10 стран.

Напомним, Турал Исрафилов стал первым доморощенным азербайджанским велосипедистом, сумевшим стать призером на международных соревнованиях на треке.

Balkan Cup завершится 27 октября.

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