Вторая медаль Азербайджана на Balkan Cup в Болгарии
Азербайджан завоевал вторую медаль на международном соревновании по велотреку Balkan Cup, проходящем в болгарском Пловдиве.
Вслед за Туралом Исрафиловым, ставшим вчера вторым в скретче, серебряной награды в спринте удостоилась Виктория Сидоренко.
Balkan Cup - рейтинговое соревнование класса 2 Международного союза велосипедистов (UCI), в котором принимают участие спортсмены из 10 стран.
Напомним, Турал Исрафилов стал первым доморощенным азербайджанским велосипедистом, сумевшим стать призером на международных соревнованиях на треке.
Balkan Cup завершится 27 октября.