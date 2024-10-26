Заявление Бакинского аэропорта

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 27 октября 2024 года переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 30 марта 2025 года. В новом летном сезоне возможны изменения в графике рейсов на некоторых направлениях, сообщили haqqin.az в пресс-службе Бакинского аэропорта.

Согласно сообщению, в рамках нового сезона из Бакинского аэропорта 39 авиакомпаний, включая 18 лоукостеров, будут выполнять рейсы почти по 80 направлениям, включая популярные туристические и деловые маршруты. В этом сезоне столица Мальдив – Мале – пополнила список направлений, а количество рейсов в Актау, Джидду, Доху и Кувейт увеличено, предоставляя пассажирам больше возможностей для удобных путешествий.