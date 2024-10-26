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Теракт в Иране: убиты полицейские

16:22 155

По меньшей мере 10 сотрудников правоохранительных органов погибли в результате теракта в округе Гоухар Кух в области Тафтан в провинции Систан и Белуджистан. Об этом сообщила полиция Исламской Республики.

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени поручил сформировать группу для расследования масштабов инцидента, передает пресс-служба правительства.

По информации иранского Красного Полумесяца, раненые, число которых не приводится, доставлены в больницы. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за теракт, говорится в заявлении полицейского управления провинции Систан и Белуджистан.

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