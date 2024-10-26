В Эр-Рияде заявили: Небо Израилю не предоставляли

Саудовская Аравия не предоставляла свое воздушное пространство Израилю для нанесения удара по Ирану, сообщил Reuters саудовский чиновник.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на источники, что страны Персидского залива призывали США предотвратить удар Израиля по иранским нефтяным объектам. Аравийские монархии обеспокоены тем, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны сателлитов Тегерана.

Помимо этого, страны региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, отказались давать разрешение израильской авиации использовать свое воздушное пространство для атаки на Иран.