«Хезболла» обстреляла военные базы Израиля

Боевики ливанской организации «Хезболла» нанесли ракетные удары по израильским военным базам в районах городов Хайфа и Цфат. Об этом группировка сообщила в Telegram-канале.

«Бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами класса «земля — земля» военные объекты, расположенные в пригороде Ха-Крайот к северу от Хайфы, и поразили их», — утверждается в сообщении.

Там также заявили об ударе по базе израильской военной разведки и полевому лагерю в Мишаре возле города Цфат, в 20 км от границы с Ливаном. Сирены воздушной тревоги звучали в кибуцах Рош-Пина и Хацор-ха-Глилит.