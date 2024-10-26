Перенесен визит Лаврова в Узбекистан
16:51 959
Глава МИД РФ Сергей Лавров перенесет на более поздний срок свой визит в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым. «В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок», - отметили на Смоленской площади.
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