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Перенесен визит Лаврова в Узбекистан

16:51 959

Глава МИД РФ Сергей Лавров перенесет на более поздний срок свой визит в Узбекистан, планировавшийся на 28-29 октября, сообщает сайт российского внешнеполитического ведомства.

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым. «В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Лаврова в Ташкент на более поздний срок», - отметили на Смоленской площади.

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