В Иране заявили, что «уничтожили» истребители и беспилотники Израиля
Вооруженные силы Ирана сбили истребители и беспилотники Израиля, отражая атаку еврейского государства на Исламскую Республику, утверждает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.
«Мы должны гордиться мощью систем противовоздушной обороны страны. Несмотря на то, что сионистский режим использовал несколько истребителей и беспилотников, ПВО действовали очень хорошо. Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», - заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.