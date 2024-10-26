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В Иране заявили, что «уничтожили» истребители и беспилотники Израиля

17:07 1000

Вооруженные силы Ирана сбили истребители и беспилотники Израиля, отражая атаку еврейского государства на Исламскую Республику, утверждает член комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

«Мы должны гордиться мощью систем противовоздушной обороны страны. Несмотря на то, что сионистский режим использовал несколько истребителей и беспилотников, ПВО действовали очень хорошо. Почти все беспилотники и истребители режима были уничтожены до того, как они предприняли какие-либо действия», - заявил он в эфире гостелерадиокомпании Ирана.

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