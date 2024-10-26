У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий

Украина должна отказаться от своих территорий, чтобы закончить войну с Россией. Об этом заявил кандидат в вице-президенты США от республиканской партии Дональда Трампа Джей Ди Вэнс в эфире телеканала News Nation.

По его словам, такие утверждения проскальзывают в разговорах с украинскими чиновниками, особенно в частных: «Они начинают говорить об этом сейчас. Они говорят, что это не может продолжаться вечно. У них нет людей, у них нет оружия, у них нет денег».

Вэнс сказал, что Россия не должна была нападать на Украину, но обе воюющие стороны хотят положить конец войне. И роль США, по его словам, состоит в том, чтобы спросить Россию и Украину, что им нужно, чтобы затем «навязать настоящую дипломатию».

12 сентября Джей Ди Вэнс представил план Трампа по завершению войны в Украине. По его словам, линия разграничения должна пройти по нынешней линии фронта, захваченные РФ украинские территории станут демилитаризованной зоной.