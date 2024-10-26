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Северокорейские военные прибыли в Курскую область

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Несколько тысяч военнослужащих из Северной Кореи прибыли в Курскую область, где они могут наряду с российскими военными принять участие в боевых действиях против подразделений ВСУ. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на украинского и двух американских чиновников.

По данным собеседников издания, военные из элитного подразделения Народной армии КНДР находятся в западной части Курской области с 23 октября. Пополнения прибывают каждый день, и к понедельнику, 28 октября, ожидается, что в регион доставят до пяти тысяч человек. Северокорейских солдат перебрасывают с Дальнего Востока на транспортных самолетах Ил-76.

Военные из КНДР еще не вступали в бой, и пока неясно, какую роль им отведет российское командование, например, будут ли они переброшены на украинскую территорию.

NYT отмечает, что войска Северной Кореи не участвовали в войнах с 1950-х годов, и поэтому боеспособность даже элитных подразделений вызывает вопросы.

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