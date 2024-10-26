Спецназ мобилизован у правительственных зданий в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире в Facebook заявила, что правящая партия «Грузинская мечта», говоря о победе и готовя сцену у центрального офиса партии, не ведет себя демократически и по-европейски.
Появление спецназа у правительственных зданий Зурабишвили назвала «психологическим давлением»: «Я не собираюсь здесь обустраивать сцену, заранее объявлять результаты. Как грузинка и европейка, я дождусь результатов, и мы все вместе узнаем итоги».
* * * 19:15
Грузинские журналисты сообщают о мобилизации спецназа в районе Тбилиси, где расположены здания парламента, МИД, Службы госбезопасности (СГБ), Дом правительства.
Распространились кадры, на которых видно до десяти автобусов, обычно используемых для перевозки полицейских сил во время протестных акций.
* * * 18:18
Первые столкновения между сторонниками оппозиции и власти произошли у здания партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает haqqin.az с места событий.
Лидер партии «ЕНД» Тина Бокучава заявила, что группа «молодчиков криминального типа» напала на штаб-квартиру оппозиционной партии, но они встретили отпор со стороны сторонников партии.
Она выразила уверенность в победе оппозиции.
October 26, 2024