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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Спецназ мобилизован у правительственных зданий в Тбилиси

фото и видео; обновлено 19:37
Отдел информации
19:37 2621

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире в Facebook заявила, что правящая партия «Грузинская мечта», говоря о победе и готовя сцену у центрального офиса партии, не ведет себя демократически и по-европейски.

Появление спецназа у правительственных зданий Зурабишвили назвала «психологическим давлением»: «Я не собираюсь здесь обустраивать сцену, заранее объявлять результаты. Как грузинка и европейка, я дождусь результатов, и мы все вместе узнаем итоги».

* * * 19:15

Грузинские журналисты сообщают о мобилизации спецназа в районе Тбилиси, где расположены здания парламента, МИД, Службы госбезопасности (СГБ), Дом правительства.

Распространились кадры, на которых видно до десяти автобусов, обычно используемых для перевозки полицейских сил во время протестных акций.

* * * 18:18

Первые столкновения между сторонниками оппозиции и власти произошли у здания партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Об этом сообщает haqqin.az с места событий.

Лидер партии «ЕНД» Тина Бокучава заявила, что группа «молодчиков криминального типа» напала на штаб-квартиру оппозиционной партии, но они встретили отпор со стороны сторонников партии.

Она выразила уверенность в победе оппозиции.

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