Спецназ мобилизован у правительственных зданий в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в прямом эфире в Facebook заявила, что правящая партия «Грузинская мечта», говоря о победе и готовя сцену у центрального офиса партии, не ведет себя демократически и по-европейски.

Появление спецназа у правительственных зданий Зурабишвили назвала «психологическим давлением»: «Я не собираюсь здесь обустраивать сцену, заранее объявлять результаты. Как грузинка и европейка, я дождусь результатов, и мы все вместе узнаем итоги».