В России будут бороться с фиктивными браками мигрантов

«Коммерсант» передает, что теперь иностранцы смогут упрощенно получить разрешение на временное проживание вне квоты или вид на жительство (ВНЖ) только после трех лет с момента вступления в брак либо усыновления. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, если брак будет признан судом недействительным, то выданное разрешение будет аннулироваться. В случае, если суд признает брак недействительным, разрешение на временное проживание будет аннулировано. Такой же механизм предусмотрен при ограничении или лишении мигранта родительских прав.

Закон также направлен на противодействие фиктивному отцовству. Иностранный гражданин, у которого есть ребенок — гражданин РФ, не сможет получить вид на жительство без разрешения на временное проживание, если он не докажет, что живет с ребёнком, содержит его и участвует в его воспитании. Либо ему потребуется подтвердить факт совместного проживания с матерью или отцом ребенка в течение минимум трех лет.