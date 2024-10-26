Коллектив МЧС дружно вышел на посадку деревьев
В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного в Азербайджане соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева, Министерством по чрезвычайным ситуациям была проведена очередная акция по посадке деревьев.
Согласно сообщению пресс-службы МЧС, акция с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и коллектива министерства была организована на территории специализированного комбината «Изотоп» в Апшеронском районе.
Цель акции – поддержка сохранения окружающей среды и экобаланса, увеличение зеленых насаждений, а также пропаганда среди граждан экологической культуры и заботы о природе. В ходе акции сотрудники МЧС посадили эльдарские сосны, платаны и оливковые деревья.
Отметим, что акции по посадке деревьев регулярно организуются Министерством по чрезвычайным ситуациям.