Коллектив МЧС дружно вышел на посадку деревьев

В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного в Азербайджане соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева, Министерством по чрезвычайным ситуациям была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, акция с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и коллектива министерства была организована на территории специализированного комбината «Изотоп» в Апшеронском районе.