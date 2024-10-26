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Коллектив МЧС дружно вышел на посадку деревьев

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19:31 177

В рамках «Года солидарности во имя зеленого мира», объявленного в Азербайджане соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева, Министерством по чрезвычайным ситуациям была проведена очередная акция по посадке деревьев.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, акция с участием министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова и коллектива министерства была организована на территории специализированного комбината «Изотоп» в Апшеронском районе.

Цель акции – поддержка сохранения окружающей среды и экобаланса, увеличение зеленых насаждений, а также пропаганда среди граждан экологической культуры и заботы о природе. В ходе акции сотрудники МЧС посадили эльдарские сосны, платаны и оливковые деревья.

Отметим, что акции по посадке деревьев регулярно организуются Министерством по чрезвычайным ситуациям.

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