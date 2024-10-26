В школах российского региона запретили хиджабы и никабы

Министерство образования и молодежной политики Владимирской области РФ изменило требования к одежде обучающихся в школах детей.

Согласно опубликованному приказу, школьникам запрещено ношение в образовательных учреждениях религиозной одежды, включая хиджабы, никабы и др., передает «Коммерсант».

Приказ внес изменение в постановление от 2017 года с типовыми требованиями к одежде учащихся. В прошлой версии документа ученикам не рекомендовалось носить одежду с травмирующей фурнитурой, символикой асоциальных неформальных объединений, а также пропагандой противоправного поведения или наркотиков. Согласно документу, требования созданы, чтобы устранить признаки социального, имущественного или религиозного различия между школьниками и создать деловую атмосферу для учебных занятий.

До Владимирской области запрет на ношение религиозной одежды действовал в двух регионах. 3 июля муфтият Дагестана ввел временный запрет никабов. 4 июля аналогичный запрет вынес муфтият Карачаево-Черкесии.