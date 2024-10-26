Разбился российский военный вертолет

В Керченском проливе потерпел крушение военный вертолет, сообщил близкий к ВКС России канал Fighterbomber.

Вначале автор канала написал, что речь идет о Ка-27, принадлежащем морской авиации, отметив, что, по предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ техники. Затем сообщение дважды отредактировали. Сначала модель была исправлена на Ка-52, затем автор заявил, что «по типу вертолета пока непонятно». О судьбе экипажа информации нет.

Ка-27 — корабельный многофункциональный вертолет, созданный для обнаружения, отслеживания и уничтожения подлодок и надводных целей. Ка-52 «Аллигатор» предназначен для уничтожения танков, бронированной и обычной боевой техники, живой силы и воздушных целей. Он снабжен 30-миллиметровой автоматической пушкой, блоками неуправляемых авиационных ракет и может нести различное управляемое вооружение. Ка-52 — единственный в мире вертолет с системой катапультирования. По подсчетам ORYX, всего c начала войны Россия потеряла по меньшей мере 61 такую машину.