Не дожидаясь официальных данных, Орбан поздравил Иванишвили
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, не дожидаясь первых результатов ЦИК Грузии, поздравил «Грузинскую мечту» «с внушительной победой» на парламентских выборах.
«Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан!» - говорится в поздравлении премьера Венгрии.
По информации грузинской службы «Радио Свобода», Орбан в ближайшие дни планирует посетить Грузию.
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