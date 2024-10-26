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В NASA призвали расследовать «регулярные контакты» Маска с Путиным

20:59 290

Директор Аэрокосмического агентства США (NASA) Билл Нельсон призвал расследовать информацию The Wall Street Journal о том, что основатель SpaceX Илон Маск поддерживает «регулярные контакты» с российским президентом Владимиром Путиным с конца 2022 года, пишет CNN.

«Я не знаю, правдива ли эта история. Я думаю, что ее следует расследовать. Если история о том, что между Илоном Маском и президентом России были многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызвать беспокойство, в частности, у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб», - отметил Нельсон.

В то же время один из чиновников, который знаком с этим вопросом, отметил CNN, что еще в прошлом году американские чиновники были обеспокоены отношениями Маска с Россией, однако разведывательное сообщество США остерегается изучать такие взаимодействия, ведь Маск является американцем.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что американский миллиардер Илон Маск имеет контакты с президентом РФ Владимиром Путиным. Несколько чиновников Белого дома заявили, что не знали об этих переговорах. В то же время миллиардер не ответил на запрос о комментариях. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что между Путиным и Маском был только один телефонный разговор, во время которого они говорили о «космосе, а также текущих и будущих технологиях».

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