Генштаб Ирана: Израиль бил с территории Ирака

Израиль для нанесения удара по Ирану использовал территорию Ирака, «находящуюся под контролем армии США». Об этом сообщила пресс-служба генштаба ВС исламской республики.

«Вражеские самолеты сионистов проявили открытую агрессию и нарушили международное право этим утром в субботу..., использовав территорию, находящуюся под контролем террористической армии США в Ираке, в 100 км от границы с Ираном», - приводит текст заявления агентство Tasnim.

По данным генштаба Ирана, Израиль, используя ракеты класса «воздух – земля», пытался ударить по иранским радиолокационным станциям в трех провинциях.

«В сторону нескольких пограничных радиолокационных станций в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран было запущено некоторое количество ракет средней дальности класса воздух - земля, оснащенных весьма легкими боеголовками, которые можно сравнить с пятой частью боеголовки иранских баллистических ракет», - говорится в заявлении.