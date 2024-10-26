Еще один российский вертолет разбился

Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Кировской области, сообщает МЧС РФ.

По данным министерства, вертолет разбился в лесу в районе деревни Белеенки.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал «112» пишет, что вертолет принадлежал частной авиакомпании «Вяткаавиа», которая предоставляет услуги санавиации врачам и спасателям.

На борту находились пилот, врач и два фельдшера. МЧС РФ опубликовало фотографии с места крушения.

Ранее близкий к ВКС России телеграм-канал Fighterbomber сообщил, что в Керченском проливе потерпел крушение российский военный вертолет.

