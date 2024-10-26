Германия подняла истребители из-за российского самолета-разведчика

Дислоцированные в Латвии немецкие истребители были подняты по тревоге для идентификации российского военного самолета в небе над Балтикой. Сообщение об этом ВВС Германии разместили на своей странице в соцсети X.

В публикации отмечается, что немецкие силы быстрого реагирования были активизированы «для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера». В результате «истребители Eurofighter сопроводили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем».