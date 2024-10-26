Глава Еврокомиссии отказалась встречаться с премьером Сербии

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила переговоры с премьером Сербии Милошем Вучевичем из-за того, что накануне он встречался с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, сообщил посол ЕС в Белграде Эммануэль Жоффре, передают Vijesti.

Глава сербского правительства принял российского министра в Белграде 25 октября. Они обсудили «реализацию действующих совместных проектов и перспективные направления сотрудничества».

Переговоры Вучевича и фон дер Ляйен должны были состояться в тот же день.

Жоффре сообщил, что в заявлении, опубликованном на сайте правительства республики, говорилось о «намерении Сербии укреплять экономическое и всеобъемлющее сотрудничество с Российской Федерацией». «В связи с этим глава Еврокомиссии сочла, что для проведения встречи с премьер-министром нет причин», — отметил Жоффре.

Информацию подтвердил и пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер. По его словам, заявление сербского Кабмина, сделанное после переговоров с Решетниковым, стало достаточной причиной для того, чтобы фон дер Ляйен «немедленно приняла решение» об отмене контактов с Вучевичем. Позднее это заявление было удалено.

Урсула фон дер Ляйен находится в Белграде в рамках турне по шести балканским странам. Она уже пообщалась с президентом Сербии Александаром Вучичем на тему прогресса в вопросе вступления страны в ЕС.