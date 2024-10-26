USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

В МАГАТЭ заявили: иранские ядерные объекты целы-невредимы

26 октября 2024, 23:34 240

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что его ядерные объекты не повреждены при израильском ударе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Иранские ядерные объекты не задеты. Инспекторы МАГАТЭ в безопасности и продолжают свою важную работу. Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам", - написал он в X.

У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 3495
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 22897
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 4714
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 16818
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 19479
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 8193
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 2912
Теракт в Иране: убиты полицейские
Теракт в Иране: убиты полицейские
26 октября 2024, 16:22 4633
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа фото
26 октября 2024, 15:16 4539
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов обновлено 15:35
26 октября 2024, 15:35 7583
Подробности «землетрясения» в Израиле
Подробности «землетрясения» в Израиле обновлено 15:27
26 октября 2024, 15:27 11009

ЭТО ВАЖНО

У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 3495
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 22897
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 4714
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 16818
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 19479
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 8193
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 2912
Теракт в Иране: убиты полицейские
Теракт в Иране: убиты полицейские
26 октября 2024, 16:22 4633
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа фото
26 октября 2024, 15:16 4539
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов обновлено 15:35
26 октября 2024, 15:35 7583
Подробности «землетрясения» в Израиле
Подробности «землетрясения» в Израиле обновлено 15:27
26 октября 2024, 15:27 11009
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться