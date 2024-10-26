В МАГАТЭ заявили: иранские ядерные объекты целы-невредимы

Иран сообщил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), что его ядерные объекты не повреждены при израильском ударе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Иранские ядерные объекты не задеты. Инспекторы МАГАТЭ в безопасности и продолжают свою важную работу. Призываю к рассудительности, нужно воздержаться от действий, угрожающих ядерной и физической безопасности и ядерным материалам", - написал он в X.