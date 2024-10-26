«Хезболла» требует от израильтян срочно покинуть свои дома

Ливанская группировка «Хезболла» опубликовала предупреждение жителям 25 населенных пунктов на севере Израиля о необходимости немедленной эвакуации. Об этом пишет Sky News.

В предупреждении говорится, что эти населенные пункты теперь считаются «законными целями для атак».

В заявлении боевиков подчёркивается, что указанные населенные пункты стали «плацдармами и пунктами сбора войск противника», атакующего Ливан. В связи с этим «Хезболла» утверждает, что они превратились в законные военные цели для ракет и авиации «исламского сопротивления».

Израильская армия в ответ на заявление «Хезболлы» усилила оборонительные меры в северных районах и предупредила жителей о возможных ракетных обстрелах. Официальные представители Израиля призывают население сохранять спокойствие и следовать указаниям служб безопасности.