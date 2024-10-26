USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

«Хезболла» требует от израильтян срочно покинуть свои дома

00:06 533

Ливанская группировка «Хезболла» опубликовала предупреждение жителям 25 населенных пунктов на севере Израиля о необходимости немедленной эвакуации. Об этом пишет Sky News.

В предупреждении говорится, что эти населенные пункты теперь считаются «законными целями для атак».

В заявлении боевиков подчёркивается, что указанные населенные пункты стали «плацдармами и пунктами сбора войск противника», атакующего Ливан. В связи с этим «Хезболла» утверждает, что они превратились в законные военные цели для ракет и авиации «исламского сопротивления».

Израильская армия в ответ на заявление «Хезболлы» усилила оборонительные меры в северных районах и предупредила жителей о возможных ракетных обстрелах. Официальные представители Израиля призывают население сохранять спокойствие и следовать указаниям служб безопасности.

У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 3498
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 22897
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 4716
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 16819
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 19480
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 8193
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 2912
Теракт в Иране: убиты полицейские
Теракт в Иране: убиты полицейские
26 октября 2024, 16:22 4633
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа фото
26 октября 2024, 15:16 4540
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов обновлено 15:35
26 октября 2024, 15:35 7584
Подробности «землетрясения» в Израиле
Подробности «землетрясения» в Израиле обновлено 15:27
26 октября 2024, 15:27 11010

ЭТО ВАЖНО

У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 3498
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 22897
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 4716
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 16819
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 19480
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 8193
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 2912
Теракт в Иране: убиты полицейские
Теракт в Иране: убиты полицейские
26 октября 2024, 16:22 4633
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа
Мэрия Баку проводит учения: как спасти во время потопа фото
26 октября 2024, 15:16 4540
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов
Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией украинских городов обновлено 15:35
26 октября 2024, 15:35 7584
Подробности «землетрясения» в Израиле
Подробности «землетрясения» в Израиле обновлено 15:27
26 октября 2024, 15:27 11010
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться