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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Оппозиция в Грузии заявляет о начале протестов

обновлено 01:25
01:25 2168

Коалиция «Сильная Грузия» (партии «Лело», «За народ», «Граждане» и движение «Площадь свободы») также не признает итоги выборов.

О непризнании итогов выборов заявили и неправительственные организации, которые наблюдали за выборами.

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Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», - сказала Хоштария на брифинге.

«Протест будет на улицах с завтрашнего дня», - уточнила она.

Другой лидер Коалиции Ника Гварамия заявил, что, «схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот».

В то же время ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса - после подсчета данных с 34,3% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 61%

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Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единство-Национальное движение» не признает итоги парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.

«Коалиция за перемены» также не признает выборы, заявил её лидер Ника Гварамия. По его словам, «Грузинская мечта» осуществляет «конституционный переворот».

Судя по предварительным данным, опубликованным ЦИК, «Грузинская мечта» набрала в Тбилиси по всем районам менее 50%, в Рустави - 40,99%, Кутаиси - 47,328%,, Цаленджиха - 48,052%, Батуми - 49,726%.

Из данных ЦИК следует, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта» после обработки почти 72% бюллетеней лидирует с 53,03% голосов. Также порог в 5% для прохода в парламент преодолели оппозиционные партии: «Коалиция за перемены» набирает 11,2% голосов, «Единство ради спасения Грузии» — 9,83%, «Сильная Грузия» получает 9,02% голосов, замыкает пятерку партия «За Грузию» с 8,22%.

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