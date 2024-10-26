Оппозиция в Грузии заявляет о начале протестов

О непризнании итогов выборов заявили и неправительственные организации, которые наблюдали за выборами.

Коалиция «Сильная Грузия» (партии «Лело», «За народ», «Граждане» и движение «Площадь свободы») также не признает итоги выборов.

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Оппозиционная «Коалиция за перемены» не признает результаты парламентских выборов в Грузии и с 27 октября начинает акции протеста. Об этом заявила один из лидеров партии Элене Хоштария.

«Эти выборы украдены, мы с этим не смиримся, и мы переходим на непрерывные протесты. Этот протест будет организованным», - сказала Хоштария на брифинге.

«Протест будет на улицах с завтрашнего дня», - уточнила она.

Другой лидер Коалиции Ника Гварамия заявил, что, «схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот».

В то же время ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса - после подсчета данных с 34,3% избирательных участков правящая партия «Грузинская мечта» набирает более 61%