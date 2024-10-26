В Киеве взрывы

Поздно вечером, 26 октября, в Киеве слышны звуки взрывов. Силы ПВО работают по дронам, которые запустила Россия, сообщается в Telegram Киевской городской военной администрации (КГВА).

«Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО», – написал Сергей Попко, начальник КМВА.

Перед этим он сообщал, что для украинской столицы существует угроза применения БПЛА противника.