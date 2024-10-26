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Азербайджан продолжает штамповать медали в Бахрейне

ФОТО
Отдел спорта
00:50 559

В столице Бахрейна Манаме продолжается Всемирная Гимназиада - международное мультиспортивное соревнование среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений.

Во второй соревновательный день Азербайджан завоевал 4 золота, 8 серебряных медалей и 4 бронзовые.

В дзюдо золото у Магомеда Агакишиева (73 кг), серебро в активе Саида Шарифова (73 кг), Амина Мехтиева (81 кг) и Саида Гусейнова (90 кг), бронзу завоевали Диана Эльдарова (57 кг) и Сюбхан Ахундов (свыше 90 кг).

За два дня дзюдоисты завоевали 2 золота, 4 серебра и 7 бронз. В общекомандном зачете Гимназиады сборная Азербайджана по дзюдо заняла 2-е место.

Порадовали и пара-дзюдоисты, завоевавшие 3 золота, 4 серебра и 1 бронзу. Илаха Азиззаде (свыше 57 кг), Тахир Ализаде (60 кг) и Гусейн Исмаилзаде (73 кг) стали победителями, Эльнара Низамлы (57 кг), Омар Гурбанов (60 кг), Эльхан Набизаде (73 кг) и Ильхам Азиззаде (свыше 73 кг) завоевали серебряные награды, а Нурлана Мамедова (свыше 57 кг) удостоилась бронзы.

Еще две медали у Азербайджана в спортивной аэробике. В групповых упражнениях команда в составе Сары Алиханлы, Фидан Ибрагимовой, Марьям Топчубашовой, Лейлы Ахмедовой и Эвелины Козловской завоевала серебро.

В индивидуальных соревнованиях Марьям Топчубашова стала бронзовым призером.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана на Гимназиаде 5 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Напомним, нашу страну представляют 160 спортсменов. Всего в Манаму съехались более 5 тысяч школьников и студентов из 70 стран.

Азербайджан участвует в 16 видах спорта из 26-ти, включенных в программу.

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