Трамп: «Я говорил: Владимир, не заходи в Украину»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал трехчасовое интервью самому популярному в стране подкастеру Джо Рогану.

BBC передает, в интервью Трамп сказал несколько слов о войне в Украине.

Экс-президент повторил, что если бы он был президентом, то Владимир Путин никогда бы не напал на Украину.

«Я сказал, «Владимир, ты туда не пойдешь». Я тогда все время разговаривал с ним», — уверяет Трамп.

«Я не могу тебе сказать, что я ему сказал, потому что считаю, что это было бы некорректно, но когда-нибудь он сам тебе расскажет. Но он бы никогда туда не зашел», — продолжил бывший президент.