Трамп: «Я говорил: Владимир, не заходи в Украину»
Кандидат в президенты США Дональд Трамп дал трехчасовое интервью самому популярному в стране подкастеру Джо Рогану.
BBC передает, в интервью Трамп сказал несколько слов о войне в Украине.
Экс-президент повторил, что если бы он был президентом, то Владимир Путин никогда бы не напал на Украину.
«Я сказал, «Владимир, ты туда не пойдешь». Я тогда все время разговаривал с ним», — уверяет Трамп.
«Я не могу тебе сказать, что я ему сказал, потому что считаю, что это было бы некорректно, но когда-нибудь он сам тебе расскажет. Но он бы никогда туда не зашел», — продолжил бывший президент.