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Зеленский: Солдаты Северной Кореи будут воевать против Украины

01:37 276

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 26 октября, заявил, что в ближайшие дни северокорейские военные могут находиться на поле боя против Украины.

«Каждые такие сутки войны доказывают, что в Москве настроены на продолжение агрессии. Больше ничего они там не хотят. И именно поэтому они пытаются увеличить их оборонное производство, и именно за счет обхода санкций. И именно поэтому берут в сообщники все больше Северную Корею, и уже на днях их солдаты могут быть на поле боя против Украины. Украина вынуждена будет в Европе фактически воевать против Северной Кореи.

Мир может остановить развертывание войны. Абстракций и слов для этого мало – конкретные шаги нужны… Мы ожидаем необходимого большего давления на Россию. Мы ожидаем большей поддержки для Украины. И это будет справедливо».

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