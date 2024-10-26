Бывшие колонии Британии захотели компенсаций от Лондона

По итогам двухдневного саммита лидеров стран Содружества, закончившегося в субботу на Самоа, главы правительств этого объединения (большинство — бывшие британские колонии) объявили, что следует начать обсуждение компенсации ущерба, нанесенного этим странам трансатлантической работорговлей и эксплуатацией рабского труда. Об этом информирует BBC.

В принятом по итогам встречи коммюнике, подписанном главами правительств всех 56 стран-членов Содружества, в том числе и британским премьером Киром Стармером, упомянут призыв к «обсуждению вопроса о возмещении ущерба» за «бесчеловечную трансатлантическую работорговлю». В заявлении уточняется, что настало время для «содержательного, правдивого и уважительного разговора».

Кир Стармер заявил, что Великобритания» очень чётко и последовательно» придерживается позиции, что выплачивать репарации бывшим колониями не будет.

Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Ландейл заявляет, что репарации за рабство могут принимать разные формы, включая финансовые репарации, списание долгов, официальные извинения, образовательные программы, создание музеев, экономическую поддержку и помощь в области здравоохранения. В докладе, опубликованном в прошлом году Вест-Индским университетом и поддержанном судьей Международного суда ООН Патриком Робинсоном, был сделан вывод, что Великобритания должна выплатить более 18 млрд фунтов в качестве репараций за свою роль в рабстве в 14 странах Карибского бассейна.