Музыка азербайджанского композитора в украинском фильме о трагедии в Буче

«В Буче произошла жуткая трагедия, которой не место в XXI веке, - говорит азербайджанский композитор. - Она напоминает мне трагедию моей страны, трагедию Азербайджана, где в 1992 году в Ходжалы были зверски убиты свыше 600 мирных жителей. Их убили только из-за национальной принадлежности. Так же, как это было в Буче. Это шокирующе, это ужасно. И я думаю, что одна из миссий нашего фильма сделать так, чтобы его увидели как можно больше людей, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась.

Я хочу выразить благодарность продюсерам этого фильма и режиссеру за то, что пригласили меня в этот проект, что доверились мне и моему музыкальному вкусу, за то, что дали возможность быть частью процесса создания этого фильма. И я уверен, что этот фильм должен быть показан в каждой стране».