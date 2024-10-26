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Музыка азербайджанского композитора в украинском фильме о трагедии в Буче

Отдел информации
02:03 657

Музыка известного азербайджанского композитора и продюсера Исы Меликова звучит в украинском фильме «Буча», посвященном известным трагическим событиям в марте 2022 года.

Фильм, основанный на реальных событиях, попал в шорт-лист Варшавского кинофестиваля, в рамках которого 17 октября состоялся его премьерный показ. Режиссер - Станислав Тиунов. В главной роли польский актер Цезарий Лукашевич.

Наш соотечественник принимал участие в кинофестивале, отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции. Говоря о Буче, Иса Меликов затронул трагедию в Ходжалы.

«В Буче произошла жуткая трагедия, которой не место в XXI веке, - говорит азербайджанский композитор. - Она напоминает мне трагедию моей страны, трагедию Азербайджана, где в 1992 году в Ходжалы были зверски убиты свыше 600 мирных жителей. Их убили только из-за национальной принадлежности. Так же, как это было в Буче. Это шокирующе, это ужасно. И я думаю, что одна из миссий нашего фильма сделать так, чтобы его увидели как можно больше людей, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась. 

Я хочу выразить благодарность продюсерам этого фильма и режиссеру за то, что пригласили меня в этот проект, что доверились мне и моему музыкальному вкусу, за то, что дали возможность быть частью процесса создания этого фильма. И я уверен, что этот фильм должен быть показан в каждой стране».

Премьеру фильма посетили представители польского культурного сообщества, киноиндустрии, депутаты польского парламента и другие официальные лица. 

Фильм взял 2-ой приз зрительских симпатий Варшавского кинофестиваля. Премьера фильма состоится в Украине 7 ноября.

Отметим, что песни Исы Меликова исполняют яркие звезды азербайджанской эстрады, исполнители стран СНГ и Европы. Меликов долгие команды был в составе азербайджанской команды «Евровидении». В 2011 году был одним из автором победы Азербайджана на конкурсе. Он является создателем первого в нашей стране официального музыкального лейбла звукозаписи BMF.

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