Израиль предупреждает жителей Бейрута: срочно эвакуируйтесь

Израильские военные призвали жителей южных пригородов Бейрута срочно эвакуироваться в безопасное место в связи с предстоящими авиаударами по объектам шиитской организации «Хезболла».

Официальный представитель израильской армии Авихай Эдри на арабском языке предупредил в соцсети X о воздушном рейде на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна и предместье Эль-Хадас. Он разместил карты с отмеченными на них местами, по которым последуют удары.

«Для вашей безопасности и безопасности членов ваших семей необходимо немедленно покинуть эти и соседние здания, а также держаться от них на расстоянии не менее 500 м», - говорится в сообщении.