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Иран требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН

02:46 332

Постоянное представительство Ирана при ООН призвало Швейцарию как председателя Совета Безопасности ООН созвать экстренное заседание в связи с ударом Израиля.

«Исламская Республика Иран настоятельно призывает генерального секретаря ООН и Совет Безопасности занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить израильский режим за совершение этих актов агрессии, продемонстрировав международному сообществу, что такие вопиющие нарушения международного права и Устава ООН не останутся без ответа»,— говорится в заявлении постоянного представительства, которое опубликовано в Telegram-канале диппредставительства.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в Иране. Целями были названы заводы по производству ракет. Иранская сторона сообщила, что атака была отражена, но привела к «ограниченному ущербу».

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