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Болгары и японцы тоже идут на парламентские выводы

03:23 65

В воскресенье жители Японии направятся на избирательные участки, чтобы на внеочередных выборах избрать новый состав нижней палаты (Палаты представителей) парламента.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о проведении парламентских выборов вскоре после того, как занял свою должность, победив на выборах главы правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре.

Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени. Ожидается, что результаты начнут появляться вечером и станут окончательно известны утром в понедельник.

Около 1,3 тыс. кандидатов поборются за 465 депутатских мест.

Исиба на старте предвыборной кампании заявил о своем желании «создать новую Японию» и отметил, что после выборов ЛДП хотят представить свою новую экономическую политику.

Внеочередные парламентские выборы пройдут в воскресенье и в Болгарии, сообщают болгарские СМИ.

В выборах смогут принять участие 6,6 млн граждан страны, 12,8 тыс. избирательных участков будут открыты с 07:00 до 20:00 местного времени, но в случае, если после 20:00 на избирательных участках останутся люди, которые желают проголосовать, у них будет такая возможность до 21:00.

В избирательные списки включены 19 партий, девять коалиций и один независимый кандидат. Основная борьба разгорится между коалициями «Движение за права и свободы - Новое начало» и «Альянсом за права и свободы».

Правительственный кризис в Болгарии продолжается с 2021 года. За это время в стране сменилось шесть кабинетов.

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