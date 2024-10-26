USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

США призвали Иран не совершать ошибку

10:03 681

Министр обороны США Ллойд Остин в контексте обсуждения с израильским коллегой Йоавом Галантом по телефону атак Израиля на иранские объекты заявил, что ответный удар Ирана был бы ошибкой, сообщил Пентагон.

«Он (Остин) сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами», - говорится в сообщении.

Тем временем портал Axios сообщает, что удар Израиля по Ирану парализовал производство баллистических ракет. ЦАХАЛ атаковал 12 планетарных смесителей, которые использовались для производства твердого топлива для дальнобойных ракет.

Это оборудование, по данным источников, сложное и импортируется Ираном. На восстановление производства потребуется минимум год, хотя Иран по-прежнему имеет значительные запасы ракет.

Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты обновлено 10:00
10:00 10376
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 10445
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 6156
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 16897
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5509
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 26797
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 8585
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 18330
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 21254
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 9149
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 3949

ЭТО ВАЖНО

Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты обновлено 10:00
10:00 10376
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 10445
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 6156
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 16897
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5509
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 26797
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 8585
Иран ответит
Иран ответит обновлено 19:19
26 октября 2024, 19:19 18330
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии?
Что происходит в штаб-квартире оппозиции Грузии? добавлено новое видео; обновлено 18:55; haqqin.az из Тбилиси
26 октября 2024, 18:55 21254
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях; все еще актуально
26 октября 2024, 00:27 9149
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
У Трампа хотят, чтобы Украина отказалась от своих территорий
26 октября 2024, 17:43 3949
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться