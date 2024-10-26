США призвали Иран не совершать ошибку

Министр обороны США Ллойд Остин в контексте обсуждения с израильским коллегой Йоавом Галантом по телефону атак Израиля на иранские объекты заявил, что ответный удар Ирана был бы ошибкой, сообщил Пентагон.

«Он (Остин) сказал министру, что Иран не должен совершать ошибку, отвечая на удары Израиля, которые должны положить конец этому обмену обстрелами», - говорится в сообщении.

Тем временем портал Axios сообщает, что удар Израиля по Ирану парализовал производство баллистических ракет. ЦАХАЛ атаковал 12 планетарных смесителей, которые использовались для производства твердого топлива для дальнобойных ракет.

Это оборудование, по данным источников, сложное и импортируется Ираном. На восстановление производства потребуется минимум год, хотя Иран по-прежнему имеет значительные запасы ракет.