Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 883
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с результатами парламентских выборов и победой партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев также пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом для продолжения политического диалога.
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