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Россия захватила и Горняк

10:27 672

Украинский военный с позывным «Мучной» подтвердил потерю Горняка Донецкой области, о чем вчера писали российские паблики.

«Враг смог забрать полностью Горняк под свой контроль. Судьба одних (украинских военных) будет неизвестна, другие, кто смог, отошли к Кураховке, за которую уже начинаются бои», - сообщил он.

По его словам, «если такие темпы будут продолжаться, то за пару дней заберут и Кураховку».

Согласно карте аналитиков Deep State, Горняк захвачен наполовину, остальная часть в «серой зоне». При этом паблик подтверждает данные о продвижении РФ в районе Александрополя южнее Кураховки (украинские военные сообщали, что весь поселок потерян).

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