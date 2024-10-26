Эрдоган об атаке Израиля на Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие Ирану в связи с атакой Израиля, пишет агентство Anadolu.
«Выражаю сочувствие соседней стране Ирану и иранскому правительству, ставшими прошлой ночью целью израильской агрессии», - заявил Эрдоган во время выступления в провинции Хатай.
Президент Турции заявил, что «разбалованное западными силами сионистское правительство» Израиля пытается «разжечь пламя регионального конфликта».
По его словам, «крайне важно не поддаваться на уловки Израиля и его сторонников».
«Израиль с таким подходом и мышлением никуда не продвинется», - добавил Эрдоган.
Израиль объявил, что нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана, произошедшие 1 октября.
Иран сообщил, что некоторые военные объекты в Тегеране и западных провинциях Хузестан и Илам стали целью атак и системы ПВО «успешно» отразили нападения, однако на некоторых объектах был зафиксирован «ограниченный ущерб».
Израиль заявил, что операция прошла «успешно».
В письменном заявлении армии Ирана сообщается, что в результате атак погибли двое военнослужащих.