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Эрдоган об атаке Израиля на Иран

10:58 320

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сочувствие Ирану в связи с атакой Израиля, пишет агентство Anadolu.

«Выражаю сочувствие соседней стране Ирану и иранскому правительству, ставшими прошлой ночью целью израильской агрессии», - заявил Эрдоган во время выступления в провинции Хатай.

Президент Турции заявил, что «разбалованное западными силами сионистское правительство» Израиля пытается «разжечь пламя регионального конфликта».

По его словам, «крайне важно не поддаваться на уловки Израиля и его сторонников».

«Израиль с таким подходом и мышлением никуда не продвинется», - добавил Эрдоган.

Израиль объявил, что нанес удары по военным объектам в Иране в ответ на ракетные обстрелы со стороны Ирана, произошедшие 1 октября.

Иран сообщил, что некоторые военные объекты в Тегеране и западных провинциях Хузестан и Илам стали целью атак и системы ПВО «успешно» отразили нападения, однако на некоторых объектах был зафиксирован «ограниченный ущерб».

Израиль заявил, что операция прошла «успешно».

В письменном заявлении армии Ирана сообщается, что в результате атак погибли двое военнослужащих.

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