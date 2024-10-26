Демократы не верят Нетаньяху: Он ждет Трампа

Чиновники из США не верят в то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует завершить ближневосточный конфликт до президентских выборов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом Доме.

Подчеркивается, что Нетаньяху видит для себя союзником бывшего президента США Дональда Трампа. В качестве объяснения этому приводится тот факт, что премьер-министр Израиля несколько раз созванивался с кандидатом на пост американского лидера.