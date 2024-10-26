Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?

Глядя на то, как происходит обмен ударами между Израилем и Ираном, старыми заклятыми врагами, поневоле приходишь к выводу, что все рассказы о третьей мировой, которая вот-вот разразится, не больше, чем досужий треп. Никто категорически не хочет воевать. Между атаками многомесячные паузы, цели обсуждаются едва ли не в прямом эфире, партнеры и союзники из третьих стран обзванивают участников конфликта, уговаривая бить так, чтобы не осталось обидных синяков и не потребовался новый ответ на ответ. Акции с применением оружия вплетаются в общую риторическую ткань непримиримых речей, но не прерывают и не замещают их, как было бы раньше, с переходом от языка войны к самой войне.

Нужно вспомнить, что сам замысел нападения ХАМАС строился на том, что на сторону палестинцев уже привычно встанут арабские государства и другие мусульманские страны, будут отброшены «соглашения Авраама», Саудовская Аравия отпрянет от уж вот-вот наметившегося партнерства с Израилем, и совместными усилиями удастся нанести сокрушительный удар по «сионистам». Ничего подобного не произошло. Да, по ходу операции в секторе Газа некоторое охлаждение с мусульманским миром случилось, но дальше недовольной риторики дело не пошло. Президент Эрдоган даже пригрозил ввести в Израиль войска «как в Ливию», но резкость слов красноречиво подчеркивала, что никаких действий не последует и не может последовать. Настоящая война немыслима. Вся риторика России вокруг Украины с 2014 года строилась на том, что Запад коварно замышляет нападение: если бы не захватили Крым первыми, там бы стояли базы НАТО. Несчастное НАТО с тех пор упорно прячет голову в песок. Даже сбитый российским «Буком» малайзийский «Боинг», на котором погибли десятки граждан Европы, не подтолкнул к сколько-нибудь серьезным агрессивным шагам «натовскую военщину».

Эта беззубость стратегического противника позволила Путину без малейших опасений серьезных неприятностей начать большое вторжение в Украину в 2022 году. Дескать, опередили врага, нанесли превентивный удар. Хотя США и опубликовали данные разведки о готовящейся войне и очень просили: не надо. Но вежливо и не страшно, чтобы в Кремле, не дай бог, не подумали, что кто-то будет воевать за Украину. «Враг» так усиленно готовился напасть на Россию, что до сих пор, на третьем году войны никак не может найти средств не то, что для собственного участия в боевых действиях, а даже минимально необходимого для помощи Украине. До сих пор все бесконечно прочерчиваемые красные линии Западом в этой войне сопровождаются неизменными заверениями, что НАТО ни за что против России воевать не будет. А раз не будет, то, чего Путину бояться? Когда никто не хочет воевать, наступает раздолье у тех, кто воевать хочет, ведь им никто и ничто не может помешать. Преимущества этой ситуации хорошо прочувствовал Ким Чен Ын, отправив эшелоны снарядов, сотни ракет и боевые подразделения в Украину, о которой его солдаты, не бывавшие даже в соседнем Китае, ни раз не слышали. Да, есть резолюция Совета Безопасности ООН под номером 2371, которая запрещает сотрудничество с КНДР в военной области. Она была принята 5 августа 2017 года и направлена на ужесточение санкций против КНДР в ответ на её ядерные испытания и ракетные запуски. Государства-члены ООН не могут предоставлять КНДР любую военную помощь, включая оружие и военное оборудование, запрещено также любое сотрудничество в области оборонных технологий.