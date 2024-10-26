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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
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Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?

наша аналитика
Леонид Швец, автор haqqin.az
11:00 234

Глядя на то, как происходит обмен ударами между Израилем и Ираном, старыми заклятыми врагами, поневоле приходишь к выводу, что все рассказы о третьей мировой, которая вот-вот разразится, не больше, чем досужий треп. Никто категорически не хочет воевать.

Между атаками многомесячные паузы, цели обсуждаются едва ли не в прямом эфире, партнеры и союзники из третьих стран обзванивают участников конфликта, уговаривая бить так, чтобы не осталось обидных синяков и не потребовался новый ответ на ответ. Акции с применением оружия вплетаются в общую риторическую ткань непримиримых речей, но не прерывают и не замещают их, как было бы раньше, с переходом от языка войны к самой войне.

Между атаками многомесячные паузы, цели обсуждаются едва ли не в прямом эфире, партнеры и союзники из третьих стран обзванивают участников конфликта, уговаривая бить так, чтобы не осталось обидных синяков и не потребовался новый ответ на ответ

Нужно вспомнить, что сам замысел нападения ХАМАС строился на том, что на сторону палестинцев уже привычно встанут арабские государства и другие мусульманские страны, будут отброшены «соглашения Авраама», Саудовская Аравия отпрянет от уж вот-вот наметившегося партнерства с Израилем, и совместными усилиями удастся нанести сокрушительный удар по «сионистам». Ничего подобного не произошло. Да, по ходу операции в секторе Газа некоторое охлаждение с мусульманским миром случилось, но дальше недовольной риторики дело не пошло.

Президент Эрдоган даже пригрозил ввести в Израиль войска «как в Ливию», но резкость слов красноречиво подчеркивала, что никаких действий не последует и не может последовать. Настоящая война немыслима.

Вся риторика России вокруг Украины с 2014 года строилась на том, что Запад коварно замышляет нападение: если бы не захватили Крым первыми, там бы стояли базы НАТО. Несчастное НАТО с тех пор упорно прячет голову в песок. Даже сбитый российским «Буком» малайзийский «Боинг», на котором погибли десятки граждан Европы, не подтолкнул к сколько-нибудь серьезным агрессивным шагам «натовскую военщину».

Несчастное НАТО упорно прячет голову в песок

Эта беззубость стратегического противника позволила Путину без малейших опасений серьезных неприятностей начать большое вторжение в Украину в 2022 году. Дескать, опередили врага, нанесли превентивный удар. Хотя США и опубликовали данные разведки о готовящейся войне и очень просили: не надо. Но вежливо и не страшно, чтобы в Кремле, не дай бог, не подумали, что кто-то будет воевать за Украину.

«Враг» так усиленно готовился напасть на Россию, что до сих пор, на третьем году войны никак не может найти средств не то, что для собственного участия в боевых действиях, а даже минимально необходимого для помощи Украине. До сих пор все бесконечно прочерчиваемые красные линии Западом в этой войне сопровождаются неизменными заверениями, что НАТО ни за что против России воевать не будет. А раз не будет, то, чего Путину бояться?

Когда никто не хочет воевать, наступает раздолье у тех, кто воевать хочет, ведь им никто и ничто не может помешать. Преимущества этой ситуации хорошо прочувствовал Ким Чен Ын, отправив эшелоны снарядов, сотни ракет и боевые подразделения в Украину, о которой его солдаты, не бывавшие даже в соседнем Китае, ни раз не слышали.  Да, есть резолюция Совета Безопасности ООН под номером 2371, которая запрещает сотрудничество с КНДР в военной области. Она была принята 5 августа 2017 года и направлена на ужесточение санкций против КНДР в ответ на её ядерные испытания и ракетные запуски. Государства-члены ООН не могут предоставлять КНДР любую военную помощь, включая оружие и военное оборудование, запрещено также любое сотрудничество в области оборонных технологий.

И нет, участие КНДР в войне с Украиной на стороне России не превращает эту войну в мировую. Никто не готов стать плечом к плечу с Украиной, хотя многие готовы ободряюще по этому плечу похлопать

Разумеется, под резолюцией стоит подпись России, которая обладает правом вето как постоянный член Совбеза ООН. Но что значит «нельзя сотрудничать», если очень надо, а никто больше не хочет воевать?

И нет, участие КНДР в войне с Украиной на стороне России не превращает эту войну в мировую. Никто не готов стать плечом к плечу с Украиной, хотя многие готовы ободряюще по этому плечу похлопать. Но никто, кроме Ына, не готов помочь войсками и Владимиру Путину, даже выпестованная ним ОДКБ. Саммит БРИКС просто излучал миролюбие и призывы ко всеобщему миру. Откуда тут взяться мировой войне?

Только вот такая неготовность воевать одних при готовности других убивать делает окружающий мир чрезвычайно неуютным. Навести в нем порядок, не применяя силу, кажется, уже невозможно. Рано или поздно это придется делать.

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