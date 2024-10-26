«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
Ночью 26 октября ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам Ирана. Командование ЦАХАЛа заявило, что операция «Дни покаяния» была ответом на беспрерывные атаки со стороны Тегерана.
Об операции «Дни покаяния» и ее последствиях корреспондент haqqin.az побеседовал с известным израильским журналистом, экс-главным редактором службы новостей 9 израильского ТВ-канала Дмитрием Дубовым.
- Насколько мы знаем, в Израиле результаты операции были встречены неоднозначно. К примеру, оппозиция посетовала, что удары не носили более масштабного характер. Оппозиция также считает ошибочным отказ Нетаньяху атаковать стратегические и экономические объекты в Иране. Действительно, до этой атаки многие политики в Израиле и мире считали, что ответ ЦАХАЛа станет сокрушительным для режима аятолл…
- Очень многое из вчерашней операции ВВС Израиля мы пока не знаем. Известно, что атака была спланирована с таким расчетом, чтобы не загонять режим аятолл в безвыходное состояние, когда остается только повышать градус эскалации. Среди прочего был нанесен удар по некой секретной военной базе в 30 километрах от Тегерана, на которой расположен один из ядерных объектов. Важный нюанс – именно на этот объект иранцы не пускали в прошлые годы экспертов МАГАТЭ. В этом районе также находится завод по разработке и производству иранских дронов-камикадзе – тех самых, которыми «Хезболла» и сам Иран атакуют израильские города.
Полагаю, операцию «Дни покаяния» следует считать образцово-показательной демонстрацией возможностей Израиля. Аятоллы должны были убедиться, что самолеты наших ВВС могут не только покрыть без дозаправки 2.000 километров и преодолеть противовоздушную оборону КСИР, но и нанести удар по любой точке Ирана. Соответственно, в случае дальнейшей эскалации Израиль может уничтожить иранские стратегические объекты нефтяной, энергетической сферы, транспортной инфраструктуры и, возможно, объекты по производству материалов для ядерного оружия. Это был сигнал о том, что для всего этого у Израиля есть инструменты.
В данном случае никто в Израиле не должен был рассчитывать на что-то сенсационное. Поскольку никто в руководстве Израиля не планировал этой атакой ликвидировать режим аятолл или сравнять Тегеран с землей.
- Все израильские самолеты благополучно вернулись обратно. В то же время иранские информационные источники сообщают, что ПВО КСИР были «сбиты истребители и дроны сионистов»…
- По официальным сводкам командования ЦАХАЛа, вся наша авиация без потерь вернулась на базы. Понятно, что у каждой из сторон своя правда. Но если проанализировать историю и результативность израильских операций последних десятилетий, то очевидно, что наши ВВС имеют тотальное преимущество перед всеми странами Ближнего Востока вместе взятыми. Если бы иранской ПВО действительно удалось сбить самолет или дрон, нам уже давно бы показали обломки или пленного пилота. В случае с операцией «Дни покаяния» израильским летчикам удалось в ходе первой волны «ослепить» радары КСИР, которые на протяжение всей атаки показывали безмятежное небо над Ираном, после чего была нанесена серия ракетных и дроновых ударов по системам ПВО и военным объектам иранской армии.
- Если операция «Дни покаяния» является предупреждением руководству Ирана, то на случай чего? И что стоит за словами «возможное продолжение эскалации»?
— Это предупреждение носит комплексный характер. Как известно, еврейское государство находится в состоянии войны с «Хезболлой» - самой крупной негосударственной армией в мире, которая фактически подмяла под себя Ливан и держит его народ в качестве заложника. При этом «Хезболла» является самым крупным прокси Ирана. Когда мы говорим об ирано-израильском противостоянии, то до апреля этого года имелось в виду только противостояние Израиля с иранскими прокси на Ближнем Востоке. И в первую очередь с «Хезбаллой», располагающей достаточной военной мощью, чтобы наносить по Израилю болезненные удары. Ликвидацией этих угроз и занимается ЦАХАЛ в данное время. Однако в этой войне впервые за всю историю израильско-иранского противостояния, начало которого ознаменовала исламская революция 1979 года, обе стороны вошли в прямую военную конфронтацию. В случае с ИРИ это две ракетные атаки по территории Израиля, а с израильской стороны - удар по военной базе в провинции Исфахан и вчерашняя операция «Дни покаяния» в ответ на обстрел 1 октября.
Под продолжением эскалации Израиль имеет в виду продолжение Ираном ракетных атак по нашей территории. Обе стороны перешли все «красные линии». И если раньше считалось, что прямой ирано-израильский вооруженный конфликт невозможен, сегодня все изменилось. Операция «Дни покаяния» — это предупреждение о том, что повторение обстрелов израильской территории приведет к куда более агрессивному и мощному ответу.
- А что это за завод по производству беспилотников, по которому нанесли удар израильские ВВС?
- Там производились БПЛА, которые иранцы поставляли не только «Хезболле» и хуситам, но и российской армии. Думаю, атакой по этому предприятию мы здорово помогли украинцам. Я не знаю, полностью ли разрушен завод или ему был нанесен лишь частичный ущерб. Тем не менее очевидно, что иранских беспилотников будет намного меньше не только у врагов Израиля на Ближнем Востоке, но и у армии России в Украине.
- Как Израиль будет предотвращать процесс создания Ираном ядерного оружия? Об этом не раз говорил премьер-министр Нетаньяху...
- Нетаньяху говорит об этом уже много лет. Думаю, проблема иранского атомного оружия уже нерешаема - мы опоздали. Иранских ядерных объектов десятки, они разбросаны по всей стране. Каждый такой объект хорошо укреплен и расположен глубоко под землей. Бомбить их необходимо только специальными глубинными бомбами, а сделать это без поддержки США израильтянам вряд ли по силам. В свою очередь, помогать нам в этом американцы не спешат, причем по ряду причин.
Так что сценарий полного уничтожения иранской ядерной программы выглядит как одна из невыполнимых миссий. Мне кажется, надо смириться с тем, что Иран создаст свое ядерное оружие. Остается рассчитывать на рациональность аятолл и надеяться, что они понимают - в современном мире атомное оружие в наступательных операциях не применяют, оно носит сугубо сдерживающий смысл. Ирану ядерное оружие нужно в качестве зонтика, чтобы, прикрываясь им, реализовывать свои региональные амбиции. Став ядерной державой, Ирану будет легче распространять влияние на Ближний Восток и другие регионы.
А Израилю, как и прежде, остается демонстрировать иранцам сдерживающую силу, что, собственно, и сделали минувшей ночью наши ВВС в небе над Тегераном.