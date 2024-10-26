«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»

- Насколько мы знаем, в Израиле результаты операции были встречены неоднозначно. К примеру, оппозиция посетовала, что удары не носили более масштабного характер. Оппозиция также считает ошибочным отказ Нетаньяху атаковать стратегические и экономические объекты в Иране. Действительно, до этой атаки многие политики в Израиле и мире считали, что ответ ЦАХАЛа станет сокрушительным для режима аятолл…

- Очень многое из вчерашней операции ВВС Израиля мы пока не знаем. Известно, что атака была спланирована с таким расчетом, чтобы не загонять режим аятолл в безвыходное состояние, когда остается только повышать градус эскалации. Среди прочего был нанесен удар по некой секретной военной базе в 30 километрах от Тегерана, на которой расположен один из ядерных объектов. Важный нюанс – именно на этот объект иранцы не пускали в прошлые годы экспертов МАГАТЭ. В этом районе также находится завод по разработке и производству иранских дронов-камикадзе – тех самых, которыми «Хезболла» и сам Иран атакуют израильские города.

Полагаю, операцию «Дни покаяния» следует считать образцово-показательной демонстрацией возможностей Израиля. Аятоллы должны были убедиться, что самолеты наших ВВС могут не только покрыть без дозаправки 2.000 километров и преодолеть противовоздушную оборону КСИР, но и нанести удар по любой точке Ирана. Соответственно, в случае дальнейшей эскалации Израиль может уничтожить иранские стратегические объекты нефтяной, энергетической сферы, транспортной инфраструктуры и, возможно, объекты по производству материалов для ядерного оружия. Это был сигнал о том, что для всего этого у Израиля есть инструменты.

В данном случае никто в Израиле не должен был рассчитывать на что-то сенсационное. Поскольку никто в руководстве Израиля не планировал этой атакой ликвидировать режим аятолл или сравнять Тегеран с землей.

- Все израильские самолеты благополучно вернулись обратно. В то же время иранские информационные источники сообщают, что ПВО КСИР были «сбиты истребители и дроны сионистов»…

- По официальным сводкам командования ЦАХАЛа, вся наша авиация без потерь вернулась на базы. Понятно, что у каждой из сторон своя правда. Но если проанализировать историю и результативность израильских операций последних десятилетий, то очевидно, что наши ВВС имеют тотальное преимущество перед всеми странами Ближнего Востока вместе взятыми. Если бы иранской ПВО действительно удалось сбить самолет или дрон, нам уже давно бы показали обломки или пленного пилота. В случае с операцией «Дни покаяния» израильским летчикам удалось в ходе первой волны «ослепить» радары КСИР, которые на протяжение всей атаки показывали безмятежное небо над Ираном, после чего была нанесена серия ракетных и дроновых ударов по системам ПВО и военным объектам иранской армии.