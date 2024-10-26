USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Выборы в Грузии: Последние результаты
Новость дня
Выборы в Грузии: Последние результаты

Путин о сигналах НАТО

11:40 1317

Министерство обороны России «изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по российской территории», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, «такие атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран НАТО, а не Украиной».

«Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить... Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», - сказал Путин, добавив, что «надеется, что на Западе услышали его сигналы насчет последствий разрешения ударов вглубь России».

Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 529
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 1660
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 1584
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 2549
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 13008
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 10983
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 6946
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17412
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5689
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 27140
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 9059

ЭТО ВАЖНО

Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
Посол Гудси Османов, министр и посол Бразилии о роли Азербайджана
12:30 529
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие»
«Надо смириться с тем, что у Ирана есть ядерное оружие» haqqin.az беседует с известным израильским журналистом
11:31 1660
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать?
Откуда взяться мировой войне, если никто не хочет воевать? наша аналитика
11:00 1584
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
Алиев поздравил Кобахидзе и пригласил его в Азербайджан
10:17 2549
Выборы в Грузии: Последние результаты
Выборы в Грузии: Последние результаты заявление Кобахидзе; обновлено 11:23
11:23 13008
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?
Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы? комментарий по горячим следам
26 октября 2024, 12:15 10983
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
Как проголосовали азербайджанцы в Грузии?
00:48 6946
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты»
Репортерская группа haqqin.az: «Это чистая победа «Грузинской мечты» фото и видео; обновлено 22:50
26 октября 2024, 22:50 17412
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану
У Нетаньяху снова опровергают: Не предупреждали и не ограничивали удар по Ирану обновлено 23:55
26 октября 2024, 23:55 5689
Подробности удара Израиля по Ирану
Подробности удара Израиля по Ирану о развитии ситуации; обновлено 23:05
26 октября 2024, 23:05 27140
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном
Кобахидзе и генсек МИД Эстонии посмеялись над Орбаном обновлено 22:07
26 октября 2024, 22:07 9059
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться