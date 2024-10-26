Путин о сигналах НАТО

Министерство обороны России «изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по российской территории», заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, «такие атаки технически могут наноситься только непосредственно военнослужащими стран НАТО, а не Украиной».

«Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно - об этом пока рановато говорить... Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», - сказал Путин, добавив, что «надеется, что на Западе услышали его сигналы насчет последствий разрешения ударов вглубь России».