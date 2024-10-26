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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

Ким Чен Ын отправил Путину не лучших своих военных

The Wall Street Journal
11:54 980

Военные КНДР, приближающиеся к российско-украинскому фронту, могут не быть самыми сильными и лучшими представителями армии Ким Чен Ына. Согласно видео и информации разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте от подросткового до 20 лет, которые находятся на начальных этапах военной службы. Военные эксперты отмечают, что солдаты выглядят физически слабыми и низкорослыми, что свидетельствует о распространенном недоедании в стране, пишет The Wall Street Journal.

Специальная подготовка северокорейских военных акцентирована на диверсиях и разрушении инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не на позиционных боях на равнинной территории Украины. Скорее всего, эти солдаты ранее не покидали пределы Северной Кореи, а их армия использует устаревшее вооружение.

"Просто наемники из пушечного мяса", - высказался министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен.

Согласно оценкам США, Южной Кореи и Украины, в этом месяце в Россию прибыли около 3000 северокорейских военных. Их заметили на российских полигонах, а некоторые уже появились в Курской области. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, первые подразделения могут быть развернуты на поле боя уже сегодня.

Аналитики отмечают, что Ким Чен Ын может сначала отправить менее ценных военных для оценки внутренней реакции и отношения Кремля. Джеймс Дж. Б. Пак, бывший сотрудник южнокорейских служб безопасности, отметил: "Они проложат путь для более опытных".

Пока не понятно, какую роль будут играть северокорейцы. Даже если они не будут участвовать в боях, они могут получить важный опыт, наблюдая за использованием дронов и военными условиями, в частности за эксплуатацией их боеприпасов и ракет Россией. Однако, если их привлекут к боевым действиям, это существенно обострит конфликт, который длится более двух с половиной лет, отмечают партнеры США и НАТО.

Развертывание военных КНДР в Курской области может быть попыткой представить их как оборонительную силу, отмечает Сэмюэл Крэнни-Эванс, исследователь Королевского института объединенных служб в Лондоне.

"Развертывание только в России позволило бы Пхеньяну утверждать, что он помогает союзнику", - пояснил Крэнни-Эванс.

Путин заявил в пятницу, что решение привлечь северокорейские силы приняла Россия. В тот же день МИД Северной Кореи отметил, что направление войск, если оно состоится, будет соответствовать международному праву.

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