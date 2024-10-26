Кто победит в Молдове после провального референдума? Москва или Запад?

Спустя неделю после первого тура президентских выборов и референдума по евроинтеграции, который в Молдове назвали и протестным, и провальным, шансы действующего президента Майи Санду получить мандат во второй раз остаются высокими. При этом позиции ее конкурента, бывшего генпрокурора Александра Стояногло, выдвинутого партией социалистов (ПСРМ), укрепились по сравнению с уровнем до голосования 20 октября. Исход борьбы во многом зависит от того, на чью сторону встанут избиратели отсеявшихся кандидатов. Несмотря на убедительные 42,45%, полученные Майей Санду в ходе первого тура президентских выборов против 25,98% Александра Стояногло, местные аналитики и комментаторы заговорили о возможном исходе выборов не в ее пользу. Наихудший результат для нынешней главы государства предрекает один из тех, кто некогда обеспечил политический дебют Санду - знаменитый бывший премьер Влад Филат, в чьем правительстве она заняла должность министра образования и дала старт нашумевшей оптимизации школ. Бизнесмен и государственный деятель со скандальной репутацией, а также с судимостью и тюремным сроком за коррупцию, Филат около полутора лет назад вернулся в молдавскую политику после амнистии, объявленной… Санду. Его партия (либеральные демократы) не выставляла кандидата на выборах 20 октября и не проводила агитации, но сам он делал публикации, где положительно характеризовал Стояногло. На сегодняшний день экс-премьер считает, что «самый реалистичный сценарий в стране: 40% за Майю Санду и 60% за Александра Стояногло».

Хотя даже ярые сторонники кандидата социалистов не разделяют столь радикальных прогнозов, а его противники вообще исключают подобные шансы, Влад Филат опирается на факты, озвученные обеими сторонами. Речь идет и о необычайно высокой явке избирателей внутри Молдовы (70%) и о большом проценте молодежи, которая, по логике, должна была бы из симпатии к ЕС поддержать Санду, и о едва не провалившемся референдуме, где итогом стали 50,35% за вступление в Евросоюз и 49,65% против. Как известно, плебисцит в один день с выборами инициировали Майя Санду и правящая партия. При этом традиционно сторонники европейской и прозападной доктрины в Молдове принадлежат либеральному и демократическому фронту, а также настаивают на максимально удаленной и осуждающей позиции в отношении России. С другой стороны, «левые» партии, включая социалистов, придерживаются как минимум нейтрального взаимодействия с Москвой или прагматичного сотрудничества. Именно о таком подходе говорит Александр Стояногло, вторя отчасти нынешней риторике лидера ПСРМ, бывшего президента Игоря Додона.

На днях кандидат указал на спорный результат референдума и обвинил Майю Санду в том, что она «поставила цель европейской интеграции на грань дискредитации», используя этот концепт в предвыборной борьбе. По мнению Стояногло, время выразить свою волю по поводу ЕС придет для народа Молдовы после завершения переговоров о вступлении. Политик подтвердил, что его взрослые дочери учились в Европе и остались там работать. Иными словами, популярную евроидею он не отрицает, но одновременно предлагает контактировать с Россией «на благо страны», отвечая на ожидания сторонников этих отношений, чего Санду не может позволить себе даже намеком. Мизерный разрыв в счете на референдуме говорит о том, что половина населения страны высказалась против евровектора. Однако здесь есть еще одно прочтение, на котором настаивает ряд серьезных аналитиков и политических игроков, включая упомянутого Влада Филата. Согласно их выкладкам, референдум продемонстрировал протестное голосование против власти Санду, ее партии и правительства.

Жизнь в Молдове действительно стала намного сложнее в последние годы из-за инфляции, энергетического кризиса, роста цен, закономерных ошибок в госруководстве и из-за целого комплекса других внутренних и внешних факторов, включая войну в соседней Украине. Разумеется, население возлагает всю ответственность на власти предержащие, и успехи на пути евроинтеграции не окупают разочарования от снижения общего благополучия. Этим разочарованием эксперты и мотивируют столь скромный результат еврореферендума в Молдове при высокой явке и вовлеченности молодежи, полагая, что эффект протестного голосования может повториться во втором туре. Представители правящей партии и сторонники Майи Санду говорят о происках пророссийских групп, подкупе избирателей и об оказании влияния со стороны Москвы. Как сообщалось, сама президент в ночь выборов прозрачно указала на данный посыл. В ответ весьма влиятельный инфлюэнсер, экс-прокурор Кишинева Иван Дьяков задал вопрос о доказательствах. Ранее он давал положительные оценки противнику Санду, хотя не объявлял о поддержке и не проводил агитации. Добавим, что бывший коллега Стояногло является младшим братом патриарха молдавской политики Дмитрия Дьякова, стоявшего во главе Демократической партии, где состояли в нулевых годах и Влад Филат, и Александр Стояногло. Так что у кандидата социалистов найдется отсылка к самым первым сторонникам западного и прорумынского вектора в Молдове.

Кстати, из Кремля в первые дни после выборов 20 октября тоже поступило заявление о необходимости подтвердить фактами воздействие извне на избирателей, а чуть позже в Вашингтоне дважды повторили предупреждение о том, что Россия может попытаться помешать жителям Молдовы реализовать суверенное право на выбор и повлиять на результаты уже второго тура. Следом на заседании правительства Молдовы было заявлено об успехе референдума и победе над «коррумпированным спрутом», то есть над пресловутым вмешательством Москвы посредством групп и агентов влияния. Для получения ответа «да» в ходе плебисцита достаточно простого большинства голосов. В целом и правящая партия, и кабмин, и глава государства подчеркивают свой выигрыш на референдуме и в первом туре выборов. Так, в администрации президента уверены в окончательной победе в президентской гонке именно по результатам плебисцита: если «за» на референдуме проголосовало больше людей, чем за Майю Санду на выборах, то все они выступят за нее во втором туре. Ее представитель добавил, что предвыборный штаб Санду ведет переговоры со всеми проевропейскими партиями о поддержке.