В Иране задумались о ядерном оружии

Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Реза Сабагиан призвал пересмотреть ядерную и оборонную доктрину республики в связи с ударами Израиля.

По словам депутата, Израиль осуществил «агрессию при прямой и косвенной поддержке Европы и США».

«В ответ на агрессию сионистского режима (Израиля) и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у них, а оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», - сказал Сабагиан в ходе выступления на открытой сессии парламента.

Также в ходе заседания меджлиса его председатель Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно».

Верховный лидер страны Али Хаменеи, комментируя атаку, заявил, что «зло сионистского режима, совершенное 2 ночи назад, не следует ни преувеличивать, ни принижать. Ошибка расчета сионистского режима должна быть устранена. Они должны понять силу, волю и инициативу иранского народа и молодежи страны».