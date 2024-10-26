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Выборы в Грузии: Последние результаты
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Выборы в Грузии: Последние результаты

В Иране задумались о ядерном оружии

ОБНОВЛЕНО 12:32
12:32 949

Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Реза Сабагиан призвал пересмотреть ядерную и оборонную доктрину республики в связи с ударами Израиля.

По словам депутата, Израиль осуществил «агрессию при прямой и косвенной поддержке Европы и США».

«В ответ на агрессию сионистского режима (Израиля) и США мы должны рассмотреть возможность получения оборонительного оружия, которое есть у них, а оборонную и ядерную доктрину нашей страны следует пересмотреть», - сказал Сабагиан в ходе выступления на открытой сессии парламента.

Также в ходе заседания меджлиса его председатель Мохаммад Багер Галибаф пообещал, что ответ на действия Израиля поступит «несомненно и неизбежно».

Верховный лидер страны Али Хаменеи, комментируя атаку, заявил, что «зло сионистского режима, совершенное 2 ночи назад, не следует ни преувеличивать, ни принижать. Ошибка расчета сионистского режима должна быть устранена. Они должны понять силу, волю и инициативу иранского народа и молодежи страны».

*** 12:12

После удара Израиля по территории страны иранский президент Масуд Пезешкиан на своей странице в соцсети Х пообещал «врагам Тегерана» «продуманный ответ».

«Враги Ирана должны знать, что его люди без страха встанут на защиту своей земли. Наш ответ на любую глупость будет взвешенным и продуманным», - написал Пезешкиан.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество «принять меры» против Израиля, чтобы «не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке».

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